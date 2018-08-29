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Финансы / Банки

TCS Group Тинькова увеличила прибыль в полтора раза за полгода

До конца года группа планирует заработать 24 млрд рублей и увеличить портфель на 25%, несмотря на то что ЦБ ужесточает регулирование потребкредитования
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TCS Group Олега Тинькова, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», за первое полугодие 2018 г. увеличила чистую прибыль на 55% до 11,7 млрд руб. Об этом говорится в отчетности группы по международным стандартам. За II квартал прибыль выросла на 43% до 6 млрд руб. Аналитики, согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», ждали чуть больше – 6,2 млрд руб.

Кредитный портфель «Тинькофф банка» за полгода вырос на 14% до 189,5 млрд руб. Основной бизнес «Тинькофф банка» – кредитные карты, на этом рынке он занимает второе место с долей 11,7% (данные на 1 августа). Первое место у Сбербанка.

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