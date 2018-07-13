Сбербанк и «Тинькофф» запустили систему взаимных переводов по номеру телефона

Председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков и президент Сбербанка Герман Греф Сергей Коньков/ТАСС

Сбербанк и «Тинькофф банк» объявили о запуске совместного сервиса переводов по номеру мобильного телефона. Соответствующее совместное заявление банков поступило в редакцию «Ведомостей».

Сервис позволяет владельцам карт банков через мобильные приложения совершить мгновенный перевод с карты на карту, зная только номер телефона получателя. С 13 июля сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков на системах Android и iOs у клиентов в Москве, до конца июля функция станет доступна клиентам по всей России.

О том, что Сбербанк и «Тинькофф банк» тестируют сервис карточных переводов между банками по номеру мобильного телефона, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающих это от участников проекта. Пресс-службы банков тогда отказались комментировать эту информацию.

Для того чтобы сделать перевод с карты Сбербанка на карту «Тинькофф банка», надо будет зайти в мобильное приложение, выбрать функцию «на карту в другой банк», далее – «перевод по номеру телефона». Кроме того, можно будет оставить комментарий для получателя перевода.

Услуга как для клиентов Сбербанка, так и «Тинькофф» будет платной и составит 1% от суммы перевода, максимальный размер одного перевода – 15 000 руб., всего за день можно перевести 50 000 руб., передает ТАСС.

Моментальные переводы Сбербанка за последние пару лет стали настоящим трендом – это проще, быстрее и безопаснее, чем передавать друг другу наличные, приводятся в сообщении слова директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игоря Мамонтова. «Тинькофф банк» давно хотел получить доступ к системе переводов Сбербанка, рассказывал «Ведомостям» один из банкиров. Сбербанк – главный игрок на этом рынке: на переводы по его картам приходится около 65% суммы всех переводов, которые совершили россияне в прошлом году. Сбербанк готов сотрудничать с другими банками и отраслями в части развития бизнеса переводов, отмечается в совместном сообщении банков.

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