Сбербанк и «Тинькофф» запускают единую систему переводов по номеру телефона

Банк Олега Тинькова (справа) станет первым, с кем Герман Греф (слева) поделится картами Сбербанка Сергей Коньков / ТАСС

Сбербанк может впервые пустить другой банк в свою систему карточных переводов – он тестирует переводы по номеру телефона с «Тинькофф банком»

Сбербанк и «Тинькофф банк» тестируют сервис карточных переводов между банками по номеру мобильного телефона, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от участников проекта. Пресс-службы банков от комментариев отказались.

Сейчас и у Сбербанка, и у «Тинькофф банка» работают переводы с карты на карту по номеру телефона, но пересылать деньги таким образом можно только внутри банков. «Тинькофф банк» позволяет своим клиентам отправлять деньги и в другие банки, вводя лишь номер телефона получателя. Но деньги не зачисляются автоматически: получателю приходит sms-сообщение со ссылкой, пройдя по которой он должен ввести номер своей карты.

«Тинькофф банк» давно хотел получить доступ к системе переводов Сбербанка, вспоминает розничный банкир. Сбербанк – главный игрок на этом рынке: на переводы по его картам приходится около 65% суммы всех переводов, которые совершили россияне в прошлом году. А количество активных дебетовых карт Сбербанка, по данным госбанка, к концу 2017 г. достигло 102,4 млн.

Переводы по номеру телефона – это «абсолютный тренд» и многие банки вели друг с другом переговоры, как их организовать, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Свой сервис переводов с карты на карту по номеру мобильного в апреле запустила Mastercard, о планах строить такую же систему объявляла и Visa.

Сбербанк, будучи безоговорочным лидером розничного финансового рынка, избегал проектов с другими банками, заключая альянсы с крупными игроками других сегментов, прежде всего с «Яндексом».

Скорее всего Сбербанк не открывал доступ к своей системе не из-за нежелания, а из-за технологических особенностей своей системы, полагает Михайлова. Возможно, только на «Тинькофф банке» Сбербанк не остановится. Представитель УЭК – дочерней структуры Сбербанка – говорил в среду «Ведомостям», что его компания будет создавать решения для интеграции Сбербанка «с внешними контрагентами», в том числе в проекте онлайн-переводов с карты на карту между клиентами разных банков по номеру карты или телефона.

Карты Сбербанка есть практически у всех и для «Тинькофф банка» это возможность дать своим клиентам удобный сервис переводов, рассуждает банковский аналитик. Для Сбербанка это прежде всего возможность заработать – вряд ли переводы будут бесплатными, продолжает он. По словам контрагента одной из сторон, клиенты будут платить 1% от суммы перевода.

Подтолкнуть Сбербанк к сделке с «Тинькофф банком» невольно мог его основной акционер, Центробанк, объявив о запуске системы быстрых платежей (СБП) с января 2019 г. Идея проекта в том, чтобы люди могли переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, e-mail или другим простым идентификаторам, а средства зачислялись мгновенно. Систему разрабатывает «дочка» ЦБ Национальная система платежных карт совместно с участниками ассоциации «Финтех», а ее оператором и расчетным центром будет сам регулятор.

СБП позволит разрушить монополию Сбербанка на переводы, надеялись в разговорах с «Ведомостями» банкиры: сейчас деньги, отправленные с карт Сбербанка, могут зачисляться несколько дней. Сбербанк, по их словам, не рад появлению системы и рассматривает ее как конкурента своей.

Госбанк хотел, чтобы СБП работала на его инфраструктуре, говорили «Ведомостям» два человека, близких к создателям системы переводов ЦБ.

Тем не менее Сбербанк присоединился к проекту СБП – об этом объявила в начале июня первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. И Сбербанк, и «Тинькофф банк» участвуют в проекте, говорит управляющий директор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова. Если эти банки запустят свою систему переводов между картами по номеру мобильного, конкуренцию СБП она вряд ли составит, считает она: «СБП – это независимый равноудаленный сервис, к которому могут подключиться любые банки. А переводы в ней будут возможны между любыми типами счетов, а не только между картами, что дешевле и удобнее. СБП должна снизить издержки банков, а значит, и их клиентов». Те же достоинства будущей системы перечислены в комментарии ЦБ, который не комментирует действующие банки.

В любом случае хорошо, что участники уже тестируют сервис переводов по номеру телефона и подогревают интерес клиентов к нему, заключила Жаркова.