Банки начали переводить деньги на карты по номеру телефона

Такой сервис запустила в России Mastercard. Пока он работает нестабильно

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Максим Стулов / Ведомости

Mastercard запустила сервис, который позволит переводить деньги на карты – неважно, Mastercard или Visa – любого банка, зная лишь номер телефона получателя, рассказали представители платежной системы и Райффайзенбанка, который первым подключился к платформе: чтобы перевести деньги по номеру мобильного, хотя бы у одной из сторон должна быть карта этого банка.

Как это работает

Услуга доступна для карт платежных систем Mastercard (а также Maestro) и Visa, выпущенных российскими банками. Отправителю средств нужно на сайте Райффайзенбанка ввести номер своей карты и номер телефона получателя, а также сумму перевода, можно добавить текстовое сообщение.