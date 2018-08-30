Спрос на наличную валюту упал
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Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июне сократился более чем в два раза по сравнению с маем: он составил всего $0,5 млрд, следует из обзора ЦБ по внутреннему рынку наличной валюты. В июне спрос на валюту упал на $4,2 млрд, что на 11% меньше, чем в мае. А предложение практически не изменилось и составило $3,7 млрд, подсчитал ЦБ.
В спросе ЦБ учитывает купленную гражданами валюту, а также средства, снятые с валютных счетов. В предложении – проданную валюту и деньги, зачисленные на валютные счета.
В июне население провело больше операций по покупке валюты – их число выросло на 4% до 1,9 млн сделок. При этом средний размер сделки упал на 12% до $1237. Количество сделок по продаже валюты выросло на 18% до 2,2 млн, но средний чек упал на 11% до $711, следует из данных ЦБ.
Основная часть валютных операций населения по-прежнему приходится на доллар США: 62% среди покупаемых валют и 72% среди продаваемых. Спрос на доллар в июне упал на 10% до $2,6 млрд, а предложение выросло на 2% до $2,7 млрд. В итоге чистый спрос на наличные доллары сменился чистым предложением – впервые с июня 2015 г., указывает ЦБ.
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