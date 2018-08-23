Курс доллара превысил 69 рублей

Рубль ослаб к доллару до минимума почти за два с половиной года Евгений Разумный / Ведомости

Курс рубля к доллару на торгах Московской биржи в четверг снизился до минимума с начала апреля 2016 г. Стоимость американской валюты превысила 69 руб., достигнув 69,01 руб. (+98 коп. или 1,4% к закрытию предыдущих торгов).

К 13.10 мск доллар торгуется по цене 68,95 руб. Курс евро достигал отметки в 79,77 руб. (+87 коп. или 1,1%), к 13.10 он скорректировался до 79,7 руб.

Рубль слабеет на фоне увеличения ЦБ закупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Кроме того, рынок подогревало ожидаемое введение новых санкций США из-за «дела Скрипалей».

После рекордного скачка курса Центробанк выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки валюты с 23 августа до конца сентября. Регулятор в августе уже приостанавливал закупки на неделю – из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля после объявления о готовящихся санкциях.

После недельного перерыва ЦБ в понедельник, 20 августа, купил для Минфина валюту на дополнительные нефтегазовые доходы на 17,5 млрд руб., во вторник затратил аналогичную сумму, а в среду потратил уже 20,1 млрд руб.

Всего с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную сумму в 383,2 млрд руб., ежедневно тратя 16,7 млрд руб. До того как приостановить интервенции, регулятор отмечал, что в перспективе общий размер запланированных закупок не изменится. Ровно так ЦБ поступил в апреле, когда санкции США против российских чиновников и бизнеса обвалили рынок и курс рубля. Тогда регулятор приостановил закупки, но затем наверстал их.