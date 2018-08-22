Финансы / Рынки

Евро подорожал до 79 рублей

Последний раз он торговался по такой цене в апреле. По итогам закрытия торгов дороже 79 рублей евро не стоил с марта 2016 года
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К 14.18 мск на Московской бирже евро подорожал на 1,15 руб. до 79 руб. Это максимум с 10 марта 2016 г., когда на закрытии торгов евро стоил 79,82 руб. В апреле этого года, когда курс рубля падал после введения новых санкций со стороны США в отношении российских чиновников и бизнеса, евро в течение торгов дорожал до 79 руб., но по итогам закрытия таких значений не достигал.

Курс доллара к 14.18 мск вырос на 0,76 руб. до 68,03 руб.

«Сегодня курс рубля падает сильнее курсов валют других развивающихся стран, исключение – бразильский реал», – говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Но в большей степени на рубль влияют другие факторы, указывает он. ЦБ вернулся к покупке валюты для Минфина для выполнения бюджетного правила, а это способствует ослаблению рубля, говорит Романчук.

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