Евро подорожал до 79 рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
К 14.18 мск на Московской бирже евро подорожал на 1,15 руб. до 79 руб. Это максимум с 10 марта 2016 г., когда на закрытии торгов евро стоил 79,82 руб. В апреле этого года, когда курс рубля падал после введения новых санкций со стороны США в отношении российских чиновников и бизнеса, евро в течение торгов дорожал до 79 руб., но по итогам закрытия таких значений не достигал.
Курс доллара к 14.18 мск вырос на 0,76 руб. до 68,03 руб.
«Сегодня курс рубля падает сильнее курсов валют других развивающихся стран, исключение – бразильский реал», – говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Но в большей степени на рубль влияют другие факторы, указывает он. ЦБ вернулся к покупке валюты для Минфина для выполнения бюджетного правила, а это способствует ослаблению рубля, говорит Романчук.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}