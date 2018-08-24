Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4638 от 24.08.2018 под заголовком: ЦБ берет валютную паузу

ЦБ нашел способ поддержать падающий рубль

Он откажется от покупок валюты на рынке до конца сентября
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ЦБ в среду объявил, что до конца сентября сделает паузу в покупке валюты на рынке по бюджетному правилу. Это должно снизить волатильность финансовых рынков и увеличить предсказуемость действий денежных властей, пояснил регулятор. Дату, когда закупка валюты возобновится, ЦБ не назвал: решение будет приниматься с учетом «фактической обстановки на финансовых рынках» в сентябре. Регулятор уже приостанавливал покупки валюты с 9 по 16 августа, но возобновил их 17 августа и увеличил к 20 августа, после этого курс российской валюты вновь начал падать и потерял 1,19 руб. за три дня.

К 13.00 мск в четверг доллар обновил максимум с апреля 2016 г. – он стоил 69,01 руб. (+98 коп. к закрытию среды). После заявления ЦБ курс отыграл утренние потери и начал укрепляться: к 15.50 мск доллар стоил уже 67,6 руб. Но к вечеру рубль растерял рост и начал слабеть: в 19.30 мск доллар стоил 68,17 руб.

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