Экономика / Макроэкономика и бюджет

ЦБ назвал естественной реакцию финансовых рынков на угрозу новых санкций

Но для снижения волатильности регулятор может сократить закупки иностранной валюты
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Центробанк выпустил заявление о ситуации на финансовом рынке. ЦБ подчеркнул, что повышенная волатильность курса рубля за последние дни является естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях. «Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер», – указывает ЦБ. 

ЦБ отслеживает ситуацию на финансовом и валютном рынке, говорится в заявлении. Для ограничения волатильности ЦБ может начать корректировать ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме. 

Регулятор имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, говорится в заявлении. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки.

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Комментарии  ()
murashka
08:16 10.08.2018
Изъять, девальвировать - без реакции общества может длиться долго.
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