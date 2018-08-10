ЦБ назвал естественной реакцию финансовых рынков на угрозу новых санкций

Но для снижения волатильности регулятор может сократить закупки иностранной валюты

Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк выпустил заявление о ситуации на финансовом рынке. ЦБ подчеркнул, что повышенная волатильность курса рубля за последние дни является естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях. «Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер», – указывает ЦБ.

ЦБ отслеживает ситуацию на финансовом и валютном рынке, говорится в заявлении. Для ограничения волатильности ЦБ может начать корректировать ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме.

Регулятор имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, говорится в заявлении. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки.

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