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Медведев расценил усиление санкций США как объявление экономической войны

Усиление санкций США по отношению к России можно расценивать как объявление экономической войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны», - приводит РИА Новости его заявление на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

Премьер отметил, что это «необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать». Что имелось в виду под «иными методами», он не уточнил.

Медведев признал, что действующие санкции сказываются на российской экономике. «Как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это — ограничение нашей экономической мощи», - сказал он. Премьер напомнил, что санкции против нашей страны вводились и ранее, «в последние 100 лет» она «существовала в условиях постоянного санкционного давления». Он уверен, что это делалось для того «чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле».

Ранее Госдепартамент США объявил о введении новых санкций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ориентировочно они могут вступить в силу 22 августа. Москва отрицает обвинения в свой адрес.

Первый этап санкций предполагает ограничения на экспорт в Россию и проведение финансовых операций. Под запрет попадут поставки в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для авиационной техники.

На втором этапе, который наступит через три месяца, можно ожидать снижения уровня дипломатических отношений и запрет на полеты «Аэрофлота» в США.