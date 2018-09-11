Финансы / Рынки

Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ

Это поддержало рынок, но обстановка остается напряженной
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Минфин объявил, что не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ в среду, 12 сентября, из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении ведомства.

Проблемы с размещением бумаг у Минфина длятся три недели. 22 августа, в день объявления о санкциях в связи с делом Скрипалей, аукцион был отменен. Через неделю ведомству не удалось полностью разместить выпуск на 15 млрд руб. (было продано 88%). На прошлой неделе Минфин признал аукцион несостоявшимся «из-за волатильности на финансовом рынке».

За это время доходности гособлигаций выросли: по 10-летним ОФЗ с 8,57% годовых 21 августа они достигли 9,25% в понедельник. Курс рубля за это время снизился с 67,11 до 70,57 руб. к доллару и с 77,1 до 81,83 руб. к евро. Сегодня рынок отыгрывает потери: доходность 10-летних ОФЗ опустилась до 9,1% годовых, рубль прибавил 40 коп. к доллару и 60 коп. – к евро.

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