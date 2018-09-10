Финансы / Банки

Банки увеличили заимствования от ЦБ

Задолженность по репо с регулятором подскочила до 30 млрд рублей – последний раз банки столько занимали в начале года
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Банки вновь начали занимать деньги у Центробанка. К 7 сентября размер их задолженности перед регулятором по репо вырос до 34,6 млрд руб., следует из данных ЦБ. К 10 сентября задолженность составила 26,3 млрд руб. Последний раз банки были должны регулятору по репо более 30 млрд руб. в середине января этого года, но к концу месяца объемы резко упали - до 200 млн. В августе банки должны были по репо ЦБ около 3-6 млрд руб.

В конце прошлой недели и начале этой банки сократили заимствования у Минфина, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Минфин предоставляет репо под залог ОФЗ, но с 7 сентября ведомство операции репо не проводило. Причем деньги Минфина по сравнению с деньгами ЦБ дешевле: 7,3% годовых против 8,25% годовых, замечает он: «Скорее всего, банки, занимавшие у Минфина, переключились на другой источник фондирования». Банки, прекратившие одалживать у Минфина, скорее всего, сократили размер межбанковского кредитования, продолжает он, а это повлияло на кредитные организации, привлекавшие на рынке МБК средства: вероятно, они были вынуждены обратиться за более дорогими деньгами ЦБ.

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