Евро превысил 81 рублей впервые с марта 2016 года

Сбербанк стал владельцем «золотой акции» Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем «золотой акции» Антипинского НПЗ (New Stream Group), а старший управляющий директор – замдиректора департамента крупнейших клиентов банка Алексей Гренков занял пост содиректора основного акционера предприятия – кипрской Vikay Industrial (владеет 80% НПЗ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра и представителя New Stream.

Совладельцы «Нового потока» – бизнесмен Дмитрий Мазуров и компания «Арети» Игоря Макарова (им принадлежит по 50%). Сбербанк выступает основным кредитором группы, размер долгов не уточняется.

В New Stream «Коммерсанту» не уточнили, какие права за Сбербанком закрепляет «золотая акция». Другим директором Vikay остается Мазуров, основавший New Stream. В августе он покинул пост президента группы, уступив кресло бывшему вице-президенту Газпромбанка Андрею Зокину.

Ранее «Арети» начала выходить из New Stream на фоне конфликта акционеров, а места представителей компании в группе заняли представители Сбербанка. Источники «Коммерсанта» утверждают, что «Арети» не исполнила обязательств по финансированию НПЗ. По данным собеседников издания, Макаров либо уже вышел из New Stream, либо находится в процессе выхода. Три источника газеты не исключают, что Сбербанк или близкие к нему структуры могут стать акционерами структур New Stream.

Один из акционеров Vikay – Mine Project однокурсника президента Владимира Путина – партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова.

Расположенный в Тюмени Антипинский НПЗ – базовый нефтеперерабатывающий актив New Stream. Мощность НПЗ составляет 9 млн т нефти в год с глубиной переработки 98%.

