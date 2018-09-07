Рынок ждет от ЦБ повышения ключевой ставки 14 сентября
На это могут указывать растущие ставки денежного рынка
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Российский рынок ждет, что ЦБ повысит ключевую ставку
Елизавета Аксенова / Ведомости
Российский рынок ждет, что ЦБ повысит ключевую ставку на заседании 14 сентября. Об этом говорит рост ставок на денежном рынке, следует из обзора «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ за август (выводы и рекомендации в нем могут не совпадать с официальной позицией регулятора).
Ставки денежного рынка на срок от одного до трех месяцев выросли в августе, что, как пишут аналитики ЦБ, может отражать изменение рыночных ожиданий в пользу возможного повышения ключевой ставки. Так, ставка MosPrime (средняя ставка рублевых межбанковских кредитов на московском рынке) на три месяца выросла с 7,40–7,45% в конце июля до 7,65% в конца августа, отмечается в обзоре.
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