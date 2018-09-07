Экономика / Макроэкономика и бюджет

Рынок ждет от ЦБ повышения ключевой ставки 14 сентября

На это могут указывать растущие ставки денежного рынка
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Российский рынок ждет, что ЦБ повысит ключевую ставку на заседании 14 сентября. Об этом говорит рост ставок на денежном рынке, следует из обзора «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ за август (выводы и рекомендации в нем могут не совпадать с официальной позицией регулятора).

Ставки денежного рынка на срок от одного до трех месяцев выросли в августе, что, как пишут аналитики ЦБ, может отражать изменение рыночных ожиданий в пользу возможного повышения ключевой ставки. Так, ставка MosPrime (средняя ставка рублевых межбанковских кредитов на московском рынке) на три месяца выросла с 7,40–7,45% в конце июля до 7,65% в конца августа, отмечается в обзоре.

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Комментарии  ()
alexanderovsmail
13:38 07.09.2018
Это очень иронично с учетом того, что 14 сентября - день рождения нашего любимого Премьер Министра, который сказал сегодня: «Мы планируем добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов​​​. Действительно, это очень важно, чтобы создавать условия для более уверенного роста экономики в целом»
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