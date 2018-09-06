Минфин и ЦБ поддержат рынок госдолга в случае кризиса
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Россия в случае «экстремального стресса» может прибегнуть к выкупу облигаций федерального займа (ОФЗ) с рынка, сообщил в четверг замминистра финансов Владимир Колычев.
Чего боится Минфин
«Если мы увидим какой-то экстремальный стресс, когда за очень короткий период времени уровень предложения и спроса на рынке облигаций будет очень сильно дебалансирован, то могут рассматриваться и операции [государства] и на вторичном рынке», - заявил он (цитаты здесь и далее по Reuters). По словам Колычева, такой вариант может рассмотреть как Центробанк «в части его мандата по обеспечению финстабильности», так и Минфин как заемщик. «Ему может быть выгодно при определенных условиях, по сути, погашать по более низкой цене свои заимствования», - объяснил замминистра.
Сейчас условий для выкупа пока нет, подчеркнул Колычев, но «теоретически это возможно» (цитата по «Интерфаксу»). «Ведомости» ожидают комментарий Центробанка.
«Я думаю, главный стресс, который имел в виду Колычев, — возможность расширения американских санкций и введения запрета на покупку нового российского госдолга. В таком случае многие иностранные инвесторы начнут избавляться и от ранее купленных бумаг, что приведет к стрессу на рынке и существенному росту предложения», – рассуждает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: это было бы «разумным ходом» со стороны Минфина – в таком случае он сможет выкупить свой долг со значительным дисконтом. Сложно прогнозировать, насколько долгосрочным будет эффект от поддержки Минфином рынка ОФЗ: «Например, если рынок будет быстро восстанавливаться, Минфин сможет продать ранее купленный долг или предложить новые выпуски».
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