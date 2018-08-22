Финансы / Рынки

Минфин взял паузу в размещении ОФЗ

Ему мешает резкий рост волатильности финансовых рынков
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В среду, 22 августа, впервые за четыре месяца Минфин не будет проводить размещение ОФЗ. Решение принято из-за резкого роста волатильности финансовых рынков, сообщило министерство во вторник. Также учтено мнение участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ, уточнил Минфин. После стабилизации ситуации министерство возобновит регулярное размещение ОФЗ.

Минфин уже столкнулся с трудности при размещении облигаций – на прошлой неделе министерство смогло разместить ОФЗ только на 5,85 млрд руб. при лимите в 10 млрд руб., неделей ранее – на 13,1 млрд руб. (лимит в 25 млрд руб.), а до этого – на 28 млрд руб. (лимит в 35 млрд руб.). Проблемы при размещении были и во II квартале, когда министерство смогло разместить бумаги только на 217,6 млрд руб. при планах на 450 млрд руб. В июле первичный рынок восстановился, писал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков: Минфин возобновил размещения до стандартных 35–40 млрд руб. в неделю, а спрос на аукционах превышал предложение более чем в два раза.

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