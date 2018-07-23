Минфин расширяет сеть продажи народных ОФЗ

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 г. Андрей Гордеев / Ведомости

ОФЗ для населения (народные облигации, ОФЗ-н) в своих отделениях будут продавать еще два банка — Промсвязьбанк и Почта-банк, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак. Сейчас купить ОФЗ-н можно только в Сбербанке или ВТБ.

«У них приличная филиальная сеть. Почта-банк уже давно активно работает с нами по линии финансового образования. Сотрудничество с Минфином по ОФЗ-н является естественной средой обитания», – цитирует ТАСС Сторчака.

Также он напомнил о том, что Минфин собирается изменить условия продажи народных облигаций. По словам Сторчака, покупатели ОФЗ-н освободятся от комиссий банкам-продавцам (сейчас они составляют 0,5-1,5% в зависимости от стоимости купленных бумаг). Этот сбор, по подсчетам «Ведомостей», снижает конечную среднегодовую доходность вложений в облигации первого выпуска для инвестора примерно на 0,2-0,5 процентного пункта в зависимости от вложенной суммы. На прошлой неделе директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский говорил, что ведомство планирует взять на себя оплату услуг агентов по размещению этих бумаг. По его словам, новые правила планируется ввести к осени.

Если условия останутся прежними, развитие рынка народных ОФЗ невозможно, тогда как предлагаемые меры должны повысить спрос на бумаги, передает ТАСС слова Сторчака: «Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда».

Еще в феврале министр финансов Антон Силуанов признавал, что спрос на ОФЗ-н снизился. Тогда же он предложил «снизить минимальный уровень стоимости такой облигации». Премьер-министр Дмитрий Медведев поручал Силуанову к концу 2018 г. увеличить эмиссию ОФЗ-н с 45 млрд руб. до 100 млрд руб.

Почта-банк совместно с «ВТБ капиталом» будет продавать ОФЗ-н через мобильное приложение «Почта-банк онлайн», пока ведутся технические доработки внутренних систем Почта-банка, передал через представителя вице-президент банка Григорий Бабаджанян. В отделениях Почта-банка можно будет получить консультацию по продукту и завести сберегательный счет, средства с которого могут быть потрачены на покупку бумаг, добавил представитель банка. Вопрос о том, будет ли Почта-банк брать комиссии с покупателей народных ОФЗ или сразу начнет продавать бумаги по новым правилам, пока обсуждается, рассказал Бабаджанян. Представитель Промсвязьбанка отказался от комментариев. Пресс-служба Минфина не смогла назвать точное время обновления условий продажи облигаций.

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 г. Первоначально размер выпуска составил 15 млрд руб., и он был размещен полностью менее чем за месяц. В результате был выпущен второй транш, также на 15 млрд руб. В сентябре прошлого года Сбербанк и ВТБ начали продавать народные ОФЗ второго выпуска, в марте 2018 г. – третьего.

Минимальный размер покупки ОФЗ-н по каждому поручению — 30 штук, максимальный — 15 000. Народные ОФЗ нельзя продавать на вторичном рынке — допускается их выкуп лишь банками-агентами с повторной уплатой инвестором агентской комиссии, а также передача по наследству. Также невозможно приобрести их на индивидуальный инвестиционный счет.