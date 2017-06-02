Первый транш «народных» ОФЗ скупили состоятельные пенсионеры

Средний возраст инвестора – 57–60 лет, а средний чек – более 1 млн рублей

Mike Blake / Reuters

Минфин решил продать вдвое больше народных ОФЗ первого выпуска. Их дебютный транш на 15 млрд руб. полностью размещен, а с 6 июня банки-агенты («ВТБ 24» и Сбербанк) начнут размещение дополнительного выпуска ОФЗ-н на ту же сумму. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

По условиям выпуска дебютных ОФЗ-н размещение должно было проходить до 25 октября, но банки-агенты распродали их существенно раньше.

Сбербанк принял последние заявки от граждан в четверг, 1 июня. Всего банк принял заявки от 9100 человек на сумму 9,5 млрд руб., сообщила пресс-служба банка. По словам старшего вице-президента Сбербанка Игоря Буланцева, средний чек составил 1 млн руб., а средний чек «по медиане» – 350 000 руб.

По словам директора инвестиционного департамента банка «ВТБ 24» Сергея Лукьянова, всего через сеть банка принято более 4000 заявок на сумму 5,5 млрд руб. при среднем чеке 1,3 млн руб. В пресс-службах банков также сообщили, что граждане подавали заявки как на минимально возможную сумму (30 000 руб.), так и максимальную (15 млн руб.).

По словам Буланцева, более половины покупателей народных облигаций мужчины, а средний возраст инвестора – 57 лет.

В «ВТБ 24» ОФЗ-н в основном приобретали состоятельные клиенты, главным образом мужчины в возрасте 60 лет и выше. 28% заявок были поданы на суммы от 1 до 5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

Ранее предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов заявлял, что вложения в ОФЗ-н – это способ на два–три года зафиксировать достаточно выгодную рублевую доходность. По подсчетам аналитиков, среднегодовой доход от вложений в облигации (с учетом комиссий банкам 0,5-1,5%) составит 8,42% при вложении до 50 000 руб., 8,58% при вложении 50 000–300 000 руб. и 8,75% при вложении от 300 000 руб.