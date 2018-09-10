Финансы / Рынки

Доллар на открытии Московской биржи превысил 70 рублей

Последний раз рубль по отношению к доллару стоил так дешево в марте 2016 года. В середине дня рубль начал падать и к евро
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник превысил 70 руб. В первые минуты торгов стоимость доллара достигала 70,16 руб. (+25 коп., или 0,4% к закрытию торгов пятницы). Последний раз рубль стоил так дешево в марте 2016 г. К 11.16 мск курс доллара скорректировался до 69,82 руб . (-9 коп. к закрытию пятницы).

В середине дня рубль начал падать и к евро. К 13.45 мск евро подорожал до 81,46 руб. – впервые с февраля 2016 г.

Рубль продолжает падать под давлением санкционного фактора, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Рынок ожидает достаточно жестких американских санкций, добавляет он: ограничительные меры могут коснуться новых выпусков госдолга, но, вероятно, не затронут долларовые операции российских госбанков.

Помимо санкционных рисков на рубль давит снижение всех развивающихся рынков, продолжает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Предсказать движение курса сейчас невозможно, указывает он: при таких ценах на нефть рубль никогда еще не стоил так дешево. К 11.16 мск цены на нефть марки Brent выросли на 1,2 до $77,72.

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