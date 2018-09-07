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Эксперты ЦБ объяснили нестабильность рынка «заражением» от Турции и Аргентины

Рост волатильности на российском финансовом рынке был спровоцирован «эффектом заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планами США ввести против России новые санкции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды» (его выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора).

Волатильность российского рынка стала сопоставимой с нестабильностью в других странах с формирующимися рынками, отмечают эксперты. «Столь сильное падение валют значимых стран с формирующимися рынками вызвало эффект заражения среди других стран этой группы. Во многих случаях эффект заражения оказывается временным», – указывают аналитики.

Они напоминают, что в августе центральные банки многих стран, например Индии, Аргентины, Индонезии, Филиппин и Чехии, повысили ставки. В бюллетене также говорится, что ситуация на российском рынке ухудшилась на фоне общего оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

Эксперты считают, что «динамика ставок на российском денежном рынке указывает на ожидаемое рынками повышение ключевой ставки Банка России в ответ на рост инфляционных рисков».

В четверг курс рубля упал до более чем двухлетнего минимума к доллару (его стоимость достигала почти 69,43 руб.) и евро (80,66 руб.), а доходность ОФЗ резко подскочила. Во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки. Оснований снижать немного, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.

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