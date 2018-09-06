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Экономика
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Набиуллина исключила негативное влияние политики ЦБ на экономический рост

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Политика инфляционного таргетирования не сказывается на росте экономики России, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне.

«Наша политика обеспечения низких темпов инфляции стабилизирует рынок и укрепляет уверенность в завтрашнем дне населения и бизнеса, – сказала Набиуллина (цитаты по "Интерфаксу"). – Такой положительный внешний эффект компенсирует негативное воздействие жесткости. Это дает нам основания полагать, что коэффициент издержек антиинфляционной политики для экономического роста в России был близок к нулю».

Она отметила, что сегодняшний годовой рост ВВП на 1,5-2% является максимальным в условиях действующих структурных ограничений российской экономики. «Денежно-кредитная политика имеет предел своих возможностей. Она не может увеличить потенциал роста», – заметила Набиуллина.

Председатель ЦБ отметила, что структурная политика экономических властей должна обеспечивать диверсификацию экономики и повышение производительности труда, а также решать проблемы, связанные со старением населения. Она обратила внимание, что решение правительства повысить НДС создает проинфляционные риски. «Поэтому наша денежно-кредитная политика должна будет реагировать, сохранять необходимый уровень жесткости», – подчеркнула Набиуллина.

Во вторник Набиуллина впервые предупредила о появлении факторов в пользу повышения ставки. Оснований снижать не много, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.

Технологии
Новости

«Мегафон» подал заявку на делистинг с Лондонской биржи

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«Мегафон» отправил заявки в Управление Великобритании по листингу и Лондонскую фондовую биржу на аннулирование листинга и допуска к торгам его глобальных депозитарных расписок. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Решение о делистинге совет директоров одобрил на заседании 15 июля этого года. На нем было определено, что сохранение статуса публичной компании не является стратегическим приоритетом.

Одновременно компания объявила о завершении обратного выкупа 128,95 млн акций и глобальных депозитарных расписок «Мегафона». По его итогам MICL (дочка «Мегафона») приобрела 57,02 млн акций и 58,3 GDR, что в совокупности составляет 18,6% капитала компании. Доля MICL в «Мегафоне» увеличилась с 3,92 до 22,52%. Доля акций и GDR, принадлежащих акционерам компании, кроме MICL, USM Holdings и группы «Газпромбанка», снизилась с 20,8 до 2,2%.

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Финансы
Новости

Силуанов не видит необходимости в докапитализации банков из-за падения рубля

Ведомости
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Минфин не видит необходимости в докапитализации банковской системы России при ослаблении рубля, как это было несколько лет назад, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

По итогам прошедшего кризиса банки накопили опыт хеджирования от волатильности рубля, сказал Силуанов, отвечая на вопрос, не несет ли ослабление рубля выше 70 руб. за доллар рисков для банковской системы. «Те сложные моменты, которые наша банковская система уже проходила, они позволили нам захеджировать такую ситуацию со стороны банков. Уже по-другому взглянуть на риски, которые существуют в области изменения курса рубля», – указал он.

«Такой ситуации, которая была несколько лет назад, когда правительству приходилось выделять дополнительные ресурсы на докапитализацию банковской системы, мы сейчас не видим, что она возможна к повторению», – заключил Силуанов.

Правительство запустило программу докапитализации банковского сектора через ОФЗ в конце 2014 г. на фоне резкого обвала рубля, предусмотрев на эти цели 1 трлн руб.

В четверг, 6 сентября, курсы доллара и евро превысили 69 руб. и 80 руб., обновив максимумы с апреля 2016 г. и апреля 2018 г. соответственно.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Экономика
Новости

Минфин откажется от внешних займов при сохранении волатильности на рынке

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Минфин не станет выпускать еврооблигации до конца года и далее, если на рынке сохранится текущая волатильность, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Резко усилилась волатильность на рынках стран с развивающейся экономикой, и, безусловно, те доходности, которые требует рынок сегодня, для нас они малоинтересны и даже неприемлемы», – объяснил Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что Минфин располагает большим запасом ликвидности, а также может занимать на внутреннем рынке.

«Поэтому если такая напряженность на финансовых рынках для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, а судя по всему, именно так и будет, вряд ли мы будем планировать размещение оставшейся части внешних заимствований. Вполне можем обойтись и без такого участия на внешних рынках», – указал Силуанов. Он подчеркнул, что «это касается и последующих лет».

Силуанов обратил внимание, что Минфин не будет занимать на внешних рынках при любых условиях и планирует анализировать, насколько заимствования вписываются в долговую стратегию.

При этом Силуанов подчеркнул, что, как и в случае с внешними займами, Минфин не будет выполнять программу внутренних заимствований любой ценой. «Можем в следующем году не заимствовать, задействовать наши внутренние ресурсы, остатки на счетах бюджета в казначействе. Но, безусловно, мы все равно будем выходить на рынок, наше присутствие будет. В каких объемах? Будем смотреть по ситуации», – резюмировал Силуанов.

В федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков евробондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд. В 2019 г. Минфин также планировал занять на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск евробондов на $4 млрд. На 2020-2021 гг. заложены внешние займы в размере $3 млрд. Россия после почти трехлетнего перерыва вернулась на внешний долговой рынок в 2016 г., выпустив еврооблигации на $3 млрд. В 2017 г. Минфин занял на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск бондов на $4 млрд.

5 сентября Минфин не смог занять на внутреннем рынке, признав запланированный аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого министерство брало паузу в проведении аукционов. Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что Россия в случае «экстремального стресса» может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка. В федеральном бюджете 2018 г. предусмотрены внутренние займы до 1,044 трлн руб.

Технологии
Новости

«В контакте» запустила образовательную платформу для бизнеса

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«В контакте» запустила образовательную платформу для бизнеса – «Академия бизнеса» «В контакте», рассказали менеджеры социальной сети на VK Business Day 2018. Платформа будет предназначена для собственников малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто хочет освоить маркетинг и продвижение в социальных сетях. Обучение в академии будет бесплатным и начнется осенью. Это будут короткие видеоуроки с обратной связью.

По этой программе социальная сеть выделит 100 млн руб. на поддержку предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить средства для бесплатного продвижения своего в социальной сети за определенные действия: например, запуск рекламы или использование нового сервиса. На выручке социальной сети выделение этих средств не скажется, уточнил «Ведомостям» представитель «В контакте» Дмитрий Лушников.

«Паблики в социальной сети становятся не просто медийными средствами, а зачастую и самостоятельным бизнесом», – отметил первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. По его словам, сейчас в социальной сети более 400 000 групп, которые являются именно бизнесом. «В контакте» хочет быть удобной платформой для бизнеса, сказал Сергеев.

Директор по бизнес-проектам «В контакте» Алексей Новосельский добавил, что социальная сеть постаралась в этом году построить замкнутую экосистему, для бизнеса появилась возможность отметить местоположение компании, добавить адреса. Этим летом социальная сеть запустила VK Pay, напомнил он. «В этом году мы представим платформу VK Pay как открытую платформу, – пообещал Новосельский. – Это прием платежей, это то средство, которое позволит еще ближе поставить пользователей, клиентов и бизнес рядом». Также социальная сеть «В контакте» запускает возможность покупки таргетированной рекламы для бизнеса.

Финансы
Новости

Костин назвал сроки завершения сделки по покупке «Возрождения»

Ведомости
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ВТБ по-прежнему планирует закрыть сделку по покупке банка «Возрождение» в сентябре, сообщил журналистам президент ВТБ Андрей Костин.

«С "Возрождением" мы считаем, что сделка будет закрыта в сентябре, если не появятся какие-то новые обстоятельства. В целом команду мы уже высадили, документ у нас на подписании. Если не будет арестов [активов]. На сегодня сделка идет полным ходом, мы сейчас готовим все корпоративные решения со стороны ВТБ», – сказал Костин (цитата по ТАСС).

Зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, в свою очередь, отметил, что ВТБ будет приобретать только «очищенные» акции.

В августе Высокий суд Лондона заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе акции «Возрождения», но затем снял арест. ВТБ готов приобрести «Возрождение» только в том случае, «если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований», подчеркивал представитель ВТБ.

Продать «Возрождение» ЦБ потребовал от Ананьевых после санации принадлежавшего им Промсвязьбанка, разрешив братьям оставить себе максимум 10%. Братья разделили бизнес: банковский остался у младшего, Дмитрия.

Экономика
Новости

Бывший министр по делам Крыма перейдет на работу в Счетную палату

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Бывший федеральный министр по делам развития Крыма Олег Савельев возглавит аппарат Счетной палаты, сообщили «Интерфаксу» со ссылкой на источники в социально-экономическом блоке правительства и в аппарате Счетной палаты.

Савельев был первым и единственным федеральным министром по делам Крыма. Такая должность и соответствующее министерство появились в марте 2014 г., сразу после присоединения полуострова к России. Министерство было ликвидировано, а Савельев перестал быть министром в июле 2015 г. По словам премьера Дмитрия Медведева, необходимость в отдельном министерстве отпала, так как интеграция нового региона завершилась.

Последние три года Савельев был заместителем руководителя аппарата правительства, отвечая в том числе за развитие регионов. В четверг, 6 сентября, премьер Медведев освободил Савельева от должности в аппарате правительства.

Ранее аппаратом Счетной палаты руководил Юрий Воронин, который в июне стал советником председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а в августе – финансовым омбудсменом.

В мае 2018 г. председателем Счетной палаты стал бывший министр финансов Алексей Кудрин.

10 цитат нового председателя Счетной палаты

Технологии
Новости

Котировки владельца Snapchat упали до рекордно низкой отметки

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Котировки компании Snap, владельца популярного мессенджера Snapchat, в четверг упали до рекордно низкой отметки со времени IPO в марте 2017 г. Акции Snap, размещенные по $17, сегодня стоили меньше $10 – $9,84, пишет CNBC.

Котировки Snap падают несколько сессий подряд, только на этой неделе они опустились на 9%.

Акции соцсетей сейчас находятся под давлением: накануне котировки Twitter упали на 6% после того, как гендиректор сервиса Джек Дорси вместе с операционным директором Facebook Шерил Сандберг были вызваны в комитет конгресса США. Они отвечали на вопросы сенаторов о мерах борьбы в интернете с политическим уклоном, о защите цифровой безопасности и от злоупотреблений на их платформах.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Путин внес поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста

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Президент России Владимир Путин сегодня внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», - цитирует Турчака «РИА Новости».

По его словам, фракция «Единой России» обеспечит принятие президентских поправок. Кроме того, обладающая большинством в Госдуме «Единая Россия» примет собственные поправки к законопроекту. «Мы благодарны президенту за поддержку инициатив наших избирателей и со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки "Единой России", - сказал Турчак.

Представителем президента в Госдуме при рассмотрении поправок во втором чтении Путин назначил вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову. На парламентских слушаниях после первого чтения законопроект представлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Резонансный правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России Госдума одобрила в первом чтении 18 июля 2018 г.

29 августа Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил несколько смягчить законопроект, оставив его неизменным по сути. Так, возраст выхода на пенсию для женщин уменьшается до 60 лет вместо 63 - таким образом, общий пенсионный возраст увеличится для них на пять лет. Для мужчин новый пенсионный возраст не снижен - это 65 лет.

Кроме этого вводится ряд льгот. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя – на четыре, для тех, у кого больше пяти детей, пенсионный возраст не меняется – 50 лет. Люди, которые по действующему законодательству должны были выйти на пенсию в 2019–2020 гг., смогут сделать это за полгода до достижения нового пенсионного возраста. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, снижается на три года: до 37 лет для женщин и до 42 – для мужчин. Льготы по налогам, ЖКХ и транспорту будут предоставляться по действующему сейчас пенсионному возрасту – их получат люди предпенсионного возраста, который увеличится с двух до пяти лет.

Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Госдуму внесли законопроект о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд

Ведомости
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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, по которому изъятые у коррупционеров деньги будут поступать в Пенсионный фонд России. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода – это средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Турчак отметил, что за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд руб.

В четверг, 6 сентября, в Госдуму также были внесены президентские поправки к законопроекту о пенсионной реформе. В конце августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил изменить условия реформы, в частности поднять возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

В июне правительство объявило о поэтапном повышении пенсионного возраста и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. 19 июля нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

«Единая Россия» предложила депутатам добровольно отказаться от повышенных пенсий

Ведомости
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«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, предусматривающие добровольный отказ депутатов и сенаторов от пенсионных льгот, сообщил журналистам секретарь партийного генсовета Андрей Турчак.

«Законодательное закрепление возможности добровольного отказа депутатов Госдумы и сенаторов от своих пенсионных преференций, – объяснил Турчак суть поправки (цитаты по "Интерфаксу"). – Каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям».

«В законопроекте мы предоставляем депутатам и сенаторам такое право, при этом такой добровольный отказ становится по закону безотзывным», – добавил Турчак. Он назвал это «правильным и справедливым шагом».

Среди прочих поправок единороссы предлагают направлять в Пенсионный фонд конфискованные по коррупционным делам средства.

Турчак в первый раз озвучил предложение об отмене пенсионных льгот для парламентариев 20 августа на совместном заседании генсовета и руководителей думской фракции «Единая Россия», посвященном пенсионной реформе. Тогда он не говорил о том, что эта мера будет носить добровольный характер.

Согласно информации на сайте Госдумы, среднемесячная зарплата депутата в текущем году составляет 399 300 руб. Это сумма до уплаты подоходного налога, то есть на руки парламентарий получает в среднем 347 400 руб. При наличии стажа работы в нижней палате парламента от 5 до 10 лет пенсия составляет 46 626 руб., а если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 руб. 

В 2017 г. среднемесячная зарплата россиян составляла 39 085 руб., а средний размер начисленных пенсий –13 304 руб., следует из данных Росстата.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Прокуратура передала в СК материалы об охоте главы Иркутской области на медведя

Ведомости
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Прокуратура Иркутской области направила в областное управление СКР материалы «для решения вопроса об уголовном преследовании» людей, которые оказались на видео охоты на медведя, в том числе губернатора региона Сергея Левченко, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное преследование может быть начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).

Видеозапись была выложена ранее в сентябре. На ней Левченко и сопровождающие его люди пристреливает ружье, затем показана берлога медведя, раздаются выстрелы. Один из группы людей жмет руку губернатору и спрашивает: «Ну что, достигли вы цели?» В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили РБК, что охота Левченко была лицензированной.

9 сентября, в единой день голосования, в Иркутской области пройдут выборы в законодательное собрание.

Левченко является одним из двух российских губернаторов-коммунистов. Он был избран в сентябре 2015 г. по итогам двух туров. В октябре того же года против сына главы региона Андрея Левченко возбудили дело об уклонении от налогов.

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