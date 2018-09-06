Набиуллина исключила негативное влияние политики ЦБ на экономический рост
Политика инфляционного таргетирования не сказывается на росте экономики России, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне.
«Наша политика обеспечения низких темпов инфляции стабилизирует рынок и укрепляет уверенность в завтрашнем дне населения и бизнеса, – сказала Набиуллина (цитаты по "Интерфаксу"). – Такой положительный внешний эффект компенсирует негативное воздействие жесткости. Это дает нам основания полагать, что коэффициент издержек антиинфляционной политики для экономического роста в России был близок к нулю».
Она отметила, что сегодняшний годовой рост ВВП на 1,5-2% является максимальным в условиях действующих структурных ограничений российской экономики. «Денежно-кредитная политика имеет предел своих возможностей. Она не может увеличить потенциал роста», – заметила Набиуллина.
Председатель ЦБ отметила, что структурная политика экономических властей должна обеспечивать диверсификацию экономики и повышение производительности труда, а также решать проблемы, связанные со старением населения. Она обратила внимание, что решение правительства повысить НДС создает проинфляционные риски. «Поэтому наша денежно-кредитная политика должна будет реагировать, сохранять необходимый уровень жесткости», – подчеркнула Набиуллина.
Во вторник Набиуллина впервые предупредила о появлении факторов в пользу повышения ставки. Оснований снижать не много, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.