Набиуллина исключила негативное влияние политики ЦБ на экономический рост

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Минфин откажется от внешних займов при сохранении волатильности на рынке

Минфин не станет выпускать еврооблигации до конца года и далее, если на рынке сохранится текущая волатильность, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Резко усилилась волатильность на рынках стран с развивающейся экономикой, и, безусловно, те доходности, которые требует рынок сегодня, для нас они малоинтересны и даже неприемлемы», – объяснил Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что Минфин располагает большим запасом ликвидности, а также может занимать на внутреннем рынке.

«Поэтому если такая напряженность на финансовых рынках для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, а судя по всему, именно так и будет, вряд ли мы будем планировать размещение оставшейся части внешних заимствований. Вполне можем обойтись и без такого участия на внешних рынках», – указал Силуанов. Он подчеркнул, что «это касается и последующих лет».

Силуанов обратил внимание, что Минфин не будет занимать на внешних рынках при любых условиях и планирует анализировать, насколько заимствования вписываются в долговую стратегию.

При этом Силуанов подчеркнул, что, как и в случае с внешними займами, Минфин не будет выполнять программу внутренних заимствований любой ценой. «Можем в следующем году не заимствовать, задействовать наши внутренние ресурсы, остатки на счетах бюджета в казначействе. Но, безусловно, мы все равно будем выходить на рынок, наше присутствие будет. В каких объемах? Будем смотреть по ситуации», – резюмировал Силуанов.

В федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков евробондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд. В 2019 г. Минфин также планировал занять на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск евробондов на $4 млрд. На 2020-2021 гг. заложены внешние займы в размере $3 млрд. Россия после почти трехлетнего перерыва вернулась на внешний долговой рынок в 2016 г., выпустив еврооблигации на $3 млрд. В 2017 г. Минфин занял на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск бондов на $4 млрд.

5 сентября Минфин не смог занять на внутреннем рынке, признав запланированный аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого министерство брало паузу в проведении аукционов. Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что Россия в случае «экстремального стресса» может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка. В федеральном бюджете 2018 г. предусмотрены внутренние займы до 1,044 трлн руб.