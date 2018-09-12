Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4651 от 12.09.2018 под заголовком: Полмиллиона на выкуп

Клиенты санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка получили шанс вернуть деньги

Компания ФТК готова платить по векселям, которые банк продавал вкладчикам в своих отделениях до перехода под контроль ЦБ
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Компания ФТК, связанная с бывшим совладельцем Азиатско-Тихоокеанского банка, готова платить по векселям, которые банк продавал вкладчикам до перехода под контроль ЦБ

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) несколько лет под видом более доходной альтернативы вкладам продавал в своих отделениях векселя компании ФТК, связанной с финансированием проектов бывшего совладельца АТБ Андрея Вдовина. Когда в апреле этого года Центробанк объявил о санации АТБ, выяснилось, что банк продал населению этих векселей на 4,3 млрд руб.

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