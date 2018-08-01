ЦБ готовится продать первый из санированных банков

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Перед продажей ЦБ докапитализирует банк А. Махонин / Ведомости

Санированный Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) будет выставлен на продажу в сентябре, объявил зампред ЦБ Василий Поздышев. АТБ не войдет ни в одну из крупных санированных групп, а будет продан после проведения конкурса, сообщил он.

Если есть возможность после финансового оздоровления банк продать и не держать его на балансе ЦБ, регулятор будет стараться это делать, сказал Поздышев в ответ на вопрос о том, почему ЦБ решил не присоединять АТБ к «ФК Открытие». Последний уже достаточно крупная структура, продать значительную долю которой уже не так просто, отметил он.

ЦБ планирует, что АТБ будет продан до конца 2018 г., следует из слов Поздышева. К покупке будут предложены все 100% акций АТБ.