Азиатско-Тихоокеанский банк судится с должником своих бывших вкладчиков

Сколько людей не могут получить деньги по векселям ФТК, ЦБ и АТБ до сих пор не раскрывали Евгений Разумный / Ведомости

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) подал иск о взыскании 1,65 млрд руб. с ООО «Финансово-торговая компания» (ФТК), векселя которой на 4,3 млрд руб. продал людям в своих отделениях. Это снижает шансы клиентов банка вернуть свои деньги, вложенные в векселя этой компании. Данные об иске содержатся в судебной картотеке Арбитражного суда Москвы, обоснование иска не уточняется. Гендиректор и совладелец ФТК (с долей 25%) Борис Мираков отказался отвечать на вопросы «Ведомостей». ЦБ, АТБ и ФТК не ответили на запросы.

ФТК связана с собственником банка Андреем Вдовиным и использовалась для финансирования его проектов и была заемщиком АТБ, сообщал ранее представитель ЦБ. В 2018 г. по требованию регулятора банк сформировал резервы под задолженность этой компании на уровне 100% – на 1,2 млрд руб. ЦБ посчитал, что компания не способна сама платить по долгам, и объявил ее «финансовой пирамидой», которой фактически управлял АТБ. Банк в своих отделениях вместо вкладов продавал физлицам веселя ФТК, долги которой перед самим собой он признавал проблемными. Регулятор давно знал об этой схеме привлечения денег населения в АТБ. Но резкий рост ее масштабов стал одной из причин санации банка, который в апреле был передан в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. С менее 400 млн руб. на начало 2016 г. портфель этих векселей к началу апреля достиг 4,3 млрд руб., сообщал регулятор. Так банк обходил ограничения на наращивание обязательств перед физлицами и выдачу кредитов заемщикам, связанным с владельцами банка.

По данным ЦБ, выплаты по векселям ФТК были прекращены 4 мая в связи с недостатком средств на счете ООО «ФТК». 8 мая АТБ начал официально уведомлять держателей векселей о невозможности их оплаты и отправлял их со всеми претензиями в московский офис ФТК.

Сколько людей не могут получить деньги по векселям ФТК, ЦБ и АТБ до сих пор не раскрывали. На 14 мая в хранилище находился 2731 вексель на общую сумму около 4 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.

Иск АТБ к ФТК снижает шансы векселедержателей на компенсацию вложений, так как компания может оказаться неспособной полностью расплатиться по всем своим долгам, отмечает адвокат Межотраслевой коллегии адвокатов Москвы Светлана Львова: «В случае положительного исхода банк получит возможность на основании судебного акта удовлетворить свои требования раньше других кредиторов ФТК, к которым на сегодняшний день относятся физические лица – держатели векселей компании».

Не исключено, что этот иск – первая ласточка на пути инициирования банкротства ФТК, при котором банк может претендовать на роль основного кредитора, рассуждает она. Пока векселедержатели «бездействуют и находятся в панике, сам банк активно защищает свои интересы, не принимая во внимание интересы своих вчерашних клиентов - тех, кому эти векселя продавал», сетует Львова.