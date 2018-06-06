Финансы / Банки

ЦБ запретит продавать населению векселя в банках

От вексельной схемы пострадали клиенты Азиатско-тихоокеанского банка, недавно санированного регулятором
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Центробанк планирует запретить продажу векселей физлицам через банки, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Соответствующий законопроект регулятор внесет в Госдуму в ближайшее время, сообщил он.

Это вызывает у граждан большие проблемы, потому что они, приобретая векселя, находятся в уверенности, что они купили нечто надежное и застрахованное, рассказал Швецов, заметив, что по факту оказывается, что банк не несет никакой ответственности. «Вторичное обращение векселей среди физлиц мы не приветствуем, особенно, если они продаются людям, которые в этом ничего не понимают», – сказал первый зампред ЦБ.

В своих отделениях векселя физлицам продавал санированный Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ). Это были бумаги компании ООО «ФТК», которая, по данным ЦБ, связана с бывшим совладельцем банка Андреем Вдовиным. К концу апреля, когда ЦБ объявил о финансовом оздоровлении АТБ, размер проданных векселей составлял 4,3 млрд руб. О том, что АТБ в своих отделениях продавал эти бумаги, регулятору было известно с 2015 г., но объемы были небольшими, говорил представитель ЦБ. Кроме того, сам по себе выпуск и продажа векселей банком законом не запрещены, указывал он.

Теперь, чтобы вернуть своим средства, держателям векселей «ФТК» придется подавать иски к компании. ЦБ предложил подавать иски также и к банку, чтобы в судебном порядке признать его обязанность по возврату полученных в заем средств – сейчас банк не является стороной, обязанной расплачиваться по векселю. Вместо денег АТБ выдает клиентам сами векселя с уведомлением о невозможности их оплаты.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике