ЦБ запретит продавать населению векселя в банках

В своих отделениях векселя физлицам продавал санированный Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) Сергей Портер / Ведомости

Центробанк планирует запретить продажу векселей физлицам через банки, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Соответствующий законопроект регулятор внесет в Госдуму в ближайшее время, сообщил он.

Это вызывает у граждан большие проблемы, потому что они, приобретая векселя, находятся в уверенности, что они купили нечто надежное и застрахованное, рассказал Швецов, заметив, что по факту оказывается, что банк не несет никакой ответственности. «Вторичное обращение векселей среди физлиц мы не приветствуем, особенно, если они продаются людям, которые в этом ничего не понимают», – сказал первый зампред ЦБ.

В своих отделениях векселя физлицам продавал санированный Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ). Это были бумаги компании ООО «ФТК», которая, по данным ЦБ, связана с бывшим совладельцем банка Андреем Вдовиным. К концу апреля, когда ЦБ объявил о финансовом оздоровлении АТБ, размер проданных векселей составлял 4,3 млрд руб. О том, что АТБ в своих отделениях продавал эти бумаги, регулятору было известно с 2015 г., но объемы были небольшими, говорил представитель ЦБ. Кроме того, сам по себе выпуск и продажа векселей банком законом не запрещены, указывал он.

Теперь, чтобы вернуть своим средства, держателям векселей «ФТК» придется подавать иски к компании. ЦБ предложил подавать иски также и к банку, чтобы в судебном порядке признать его обязанность по возврату полученных в заем средств – сейчас банк не является стороной, обязанной расплачиваться по векселю. Вместо денег АТБ выдает клиентам сами векселя с уведомлением о невозможности их оплаты.