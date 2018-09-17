ЦБ предложил россиянам страховать друг друга
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Центробанк предлагает ввести в России модель p2p-страхования (от человека к человеку), когда возмещение выплачивается из средств взносов участников, рассказали «Ведомостям» два человека, ознакомившихся с предложениями регулятора. Представитель крупнейшего объединения участников страхового рынка, Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сказал лишь, что «такой вопрос обсуждается», «Ведомости» ожидают комментариев ЦБ.
Модель p2p-страхования предполагает создание за счет взносов разных людей фонда, из которого в случае убытка выплачивается возмещение. Согласно этой модели условные страхователи образуют небольшую группу, пересказывают идею ЦБ собеседники «Ведомостей»: «Часть страховых премий группы направляется в групповой фонд, другая часть передается третьей стороне договора – страховой организации».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}