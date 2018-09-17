ЦБ предложил россиянам страховать друг друга

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Центробанк предлагает ввести в России модель p2p-страхования Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк предлагает ввести в России модель p2p-страхования (от человека к человеку), когда возмещение выплачивается из средств взносов участников, рассказали «Ведомостям» два человека, ознакомившихся с предложениями регулятора. Представитель крупнейшего объединения участников страхового рынка, Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сказал лишь, что «такой вопрос обсуждается», «Ведомости» ожидают комментариев ЦБ.

Модель p2p-страхования предполагает создание за счет взносов разных людей фонда, из которого в случае убытка выплачивается возмещение. Согласно этой модели условные страхователи образуют небольшую группу, пересказывают идею ЦБ собеседники «Ведомостей»: «Часть страховых премий группы направляется в групповой фонд, другая часть передается третьей стороне договора – страховой организации».