Нефть и договороспособные президенты укрепили рубль
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
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Умеренный рост индекса Мосбиржи – тренд последних дней, замечает Бахтин
Андрей Гордеев / Ведомости
Рубль укрепляется во вторник. К 14.10 мск курс доллара снизился на 34 коп. до 67,72 руб., евро – на 39 коп. до 79,1 руб.
Рублю оказывают поддержку цены на нефть, которые выросли сегодня примерно на 1%, говорит директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. К 14.10 мск на Межконтинентальной бирже нефть марки Brent подорожала на 1,37% в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня и достигла $79,13 за баррель.
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