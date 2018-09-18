Нефть и договороспособные президенты укрепили рубль

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Умеренный рост индекса Мосбиржи – тренд последних дней, замечает Бахтин Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль укрепляется во вторник. К 14.10 мск курс доллара снизился на 34 коп. до 67,72 руб., евро – на 39 коп. до 79,1 руб.

Рублю оказывают поддержку цены на нефть, которые выросли сегодня примерно на 1%, говорит директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. К 14.10 мск на Межконтинентальной бирже нефть марки Brent подорожала на 1,37% в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня и достигла $79,13 за баррель.