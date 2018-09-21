Статья опубликована в № 4658 от 21.09.2018 под заголовком: Урожайные вклады
Банки предлагают сезонные вклады с доходностью 7% годовых и выше
Они будут действовать ограниченное время
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В начале сентября сезонные предложения для вкладчиков появились у Газпромбанка и Совкомбанка
Евгений Разумный / Ведомости
Угроза новых санкций, рост инфляции, ослабление рубля, повышение ключевой ставки вынуждают банкиров, опасающихся оттока средств с рублевых депозитов, улучшать условия вложения денег для клиентов. Одни банки увеличивают доходность постоянно действующих вкладов, другие готовы принимать деньги под высокие проценты ограниченное время, поэтому вводят сезонные вклады с повышенными ставками.
В этом году первые осенние вклады появились в небольших банках еще в августе. Кроме того, Сбербанк в конце августа предложил сезонный вклад «Онлайк» с рекордными для него ставками – 6,5% годовых при размещении средств на один год и 6,7% на два года, что на 1,75–1,95 процентного пункта (п. п.) выше доходности вклада Сбербанка «Сохраняй онлайн».
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