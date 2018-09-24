«Эксперт РА» поставил на пересмотр рейтинг Московского кредитного банка

Причиной стали сбои в работе IT- систем банка в течение нескольких дней: они могут повлиять на финансовые показатели банка

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Статус «под наблюдением» означает высокую вероятность изменения рейтинга банка в течение следующих трех месяцев Максим Стулов / Ведомости

«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ), говорится в сообщении агентства. Рейтинг банка сейчас остается на уровне ruA-, со стабильным прогнозом.

Статус «под наблюдением» присвоен банку из-за технических сбоев, наблюдавшихся в работе его IT-систем в последние три дня, сообщил «Эксперт РА». Сбои привели к задержкам при проведении части транзакций клиентов, указывает агентство.

Статус «под наблюдением» означает высокую вероятность изменения рейтинга банка в течение следующих трех месяцев. Решения об уровне рейтинга МКБ и прогнозе по нему во многом будут зависеть от того, как сбои повлияют на деловую репутацию и основные финансовые показатели банка, указало агентство.