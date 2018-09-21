Рейтинг Московского кредитного банка поставлен на пересмотр из-за сбоя
Многодневные проблемы с IT-системами способны повлиять на финансовые показатели, считает «Эксперт РА»
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Статус «под наблюдением» означает высокую вероятность изменения рейтинга банка в течение следующих трех месяцев
Максим Стулов / Ведомости
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ), говорится в сообщении агентства. Рейтинг банка сейчас остается на уровне ruA-, со стабильным прогнозом.
Статус «под наблюдением» присвоен банку из-за технических сбоев, наблюдавшихся в работе его IT-систем банка последние три дня, сообщил «Эксперт РА». Сбои привели к задержкам при проведении части транзакций клиентов, указывает агентство.
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