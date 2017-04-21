Сколько стоит перевод денег на карту друга

Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Удобно, но не дешево

Простую и удобную услугу онлайн-перевода денег с карты на карту (по их номерам) банки начали предлагать около пяти лет назад. С тех пор их число постоянно увеличивается, а стоимость сервиса снижается.