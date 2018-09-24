Арбитражный суд Москвы снял арест с акций «Возрождения»
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Арбитражный суд Москвы в понедельник, 24 сентября, снял арест с 36,31% акций банка «Возрождение», передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Этот пакет принадлежит четырем кипрским компаниям – Nordan, Skiberti, Bimersano Services и Wipasena Holding, ранее они попросили суд снять арест.
Акции «Возрождения» были арестованы для обеспечения по иску Промсвязьбанка к компании Promsvyaz Capital B.V. (через нее банк ранее контролировали его экс-владельцы Дмитрий и Алексей Ананьевы) и еще к девяти иностранным компаниям. Промсвязьбанк, отправившийся на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), потребовал признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые его бывшие владельцы продали самому банку 14 декабря, т. е. за день до введения временной администрации. Банк требовал вернуть ему более 32 млрд руб. и $505 млн.
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