Финансы / Банки

Арбитражный суд Москвы снял арест с акций «Возрождения»

ВТБ, покупающий «Возрождение», предоставил гарантии на 4,4 млрд рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Арбитражный суд Москвы в понедельник, 24 сентября, снял арест с 36,31% акций банка «Возрождение», передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Этот пакет принадлежит четырем кипрским компаниям – Nordan, Skiberti, Bimersano Services и Wipasena Holding, ранее они попросили суд снять арест.

Акции «Возрождения» были арестованы для обеспечения по иску Промсвязьбанка к компании Promsvyaz Capital B.V. (через нее банк ранее контролировали его экс-владельцы Дмитрий и Алексей Ананьевы) и еще к девяти иностранным компаниям. Промсвязьбанк, отправившийся на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), потребовал признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые его бывшие владельцы продали самому банку 14 декабря, т. е. за день до введения временной администрации. Банк требовал вернуть ему более 32 млрд руб. и $505 млн.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике