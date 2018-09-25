МКБ вошел в десятку крупнейших банков благодаря «советским» вкладам

Он обогнал Совкомбанк по размеру рублевых вкладов населения за счет депозитов банка «Советский»

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МКБ объявил, что планирует начать работу в 16 регионах, где ранее работал «Советский» Максим Стулов / Ведомости

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в топ-10 банков, привлекших наибольший объем рублевых средств населения, следует из данных Центробанка. В десятку лидеров, по данным которых регулятор рассчитывает среднюю максимальную ставку вкладов, МКБ попал во второй декаде сентября, вытеснив оттуда Совкомбанк.

В топ-10 банков с наибольшим размером рублевого розничного депозитного портфеля входят Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк и МКБ. Во вторник утром ЦБ сообщил, что средняя максимальная ставка вкладов в этих банках выросла на 0,04 процентных пункта – до 6,65% годовых.