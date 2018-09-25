Финансы / Банки

МКБ вошел в десятку крупнейших банков благодаря «советским» вкладам

Он обогнал Совкомбанк по размеру рублевых вкладов населения за счет депозитов банка «Советский»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в топ-10 банков, привлекших наибольший объем рублевых средств населения, следует из данных Центробанка. В десятку лидеров, по данным которых регулятор рассчитывает среднюю максимальную ставку вкладов, МКБ попал во второй декаде сентября, вытеснив оттуда Совкомбанк.

В топ-10 банков с наибольшим размером рублевого розничного депозитного портфеля входят Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк и МКБ. Во вторник утром ЦБ сообщил, что средняя максимальная ставка вкладов в этих банках выросла на 0,04 процентных пункта – до 6,65% годовых.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике