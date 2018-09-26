Банки снова пошли за деньгами в ЦБ

Задолженность по краткосрочным кредитам регулятора за день выросла с 200 млрд до 400 млрд рублей

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В начале месяца объем предоставленных краткосрочных кредитов за день вырос с 9,9 млрд руб. до 505,7 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Банки в среду, 26 сентября, снова резко нарастили заимствования у ЦБ. Задолженность по обеспеченным кредитам на срок до семи дней выросла почти в два раза, следует из данных регулятора: с 206 млрд до 405,6 млрд руб.

Это второй всплеск заимствований за сентябрь. В начале месяца объем предоставленных краткосрочных кредитов за день вырос с 9,9 млрд руб. до 505,7 млрд руб. К 7 сентября долг достиг 545,8 млрд руб., а затем начал плавно снижаться.

В начале сентября значительную часть средств ЦБ привлекал ВТБ, рассказывали «Ведомостям» два госбанкира, руководитель частного банка, человек, близкий к ВТБ, и два человека, знающих об этом от его менеджеров. Представитель ВТБ также подтверждал «Ведомостям», что банк в сентябре привлекал в ЦБ средства через залоговое финансирование по 312-П (положение регулятора о порядке предоставления кредитов под обеспечение активами). Цели и размер долга представитель ВТБ не раскрывал, однако, по словам одного из госбанкиров, на ВТБ тогда пришелся почти весь рост долга.