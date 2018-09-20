Рубль продолжает укрепляться

Он отыграл почти половину последнего падения, но санкционный риск может помешать ему расти дальше

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Накануне доллар впервые с 17 сентября опустился ниже 67 руб. Евгений Разумный / Ведомости

С начала торгов на Московской бирже в четверг рубль подорожал к доллару и евро. В 12.20 мск доллар стоил 66,32 руб., что на 53 коп. выше закрытия предыдущего дня. К евро за это время рубль прибавил 42 коп. до 77,59 руб.

Накануне доллар впервые с 17 сентября опустился ниже 67 руб. Меньше 78 руб. евро не стоил с конца августа.

Рынок акций — на новом историческом максимуме. Вчера индекс Мосбиржи впервые достиг 2416 пунктов, а в четверг в 12.20 мск составлял уже 2425 пунктов. На это же время доходность 10-летних ОФЗ составляла 8,69% годовых, снизившись с утра на 0,05 процентного пункта.