Курс доллара опускался ниже 67 рублей

Пытается поддержать рубль и ЦБ. С 23 августа до конца сентября регулятор не будет покупать на рынке для Минфина валюту по бюджетному правилу Александра Зотова для Ведомостей

Впервые с 17 августа доллар на Московской бирже опустился ниже 67 руб. В 12.20 мск он стоил 66,99 руб., до этого в ходе торгов его курс опускался до 66,91 руб. Правда, в 13.10 он стоил уже 67,05 руб. В это же время за евро давали 78,42 руб.

В середине дня евро впервые с 27 августа опускался ниже 78 руб. К 15.21 мск евро стоил 77,99 руб., доллар – 66,89 руб.

Рынок акций начал день с роста, он находится на историческом максимуме. К 12.20 индекс Мосбиржи составлял 2412 пунктов, прибавив с начала дня 0,44%. Доходность 10-летних ОФЗ с утра снижалась: с 8,85 до 8,81% годовых к 12.20 мск.

«Укрепление рубля выглядит как закономерная коррекция после паники. Кроме того, российский рынок укрепляется вслед за мировыми рынками, причем опережающими темпами», – отмечает директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Поддержку рынку акций оказывает рост цен на нефть и укрепление рубля благодаря началу налогового периода, добавляет трейдер BCS Global Markets Марк Клири. Вчера на российском рынке акций ралли было «довольно широким», продолжает он: 27 бумаг индекса Мосбиржи закрылись в плюсе, 15 – в минусе.

Минфин решил не проводить сегодня аукцион по размещению ОФЗ «для стабилизации ситуации на долговом рынке». С начала августа ведомство не соблюдает привычный график размещения ОФЗ после того, как стало известно о новых санкциях США в отношении России и рубль упал до минимумов с февраля 2016 г. За четыре недели Минфин провел один аукцион, разместив 88% выпуска. Остальные аукционы Минфин отменял либо признавал несостоявшимися. Министр финансов Антон Силуанов в понедельник предупредил, что ведомство продолжит с осторожностью действовать на рынке госдолга: «Заимствовать любой ценой мы не будем – будем <...> выходить на рынок, только если складывается благоприятная конъюнктура». Также Минфин рассматривает возможность выкупа ОФЗ с рынка в случае «экстремального стресса», заявлял замминистра финансов Владимир Колычев.

Пытается поддержать рубль и ЦБ. С 23 августа до конца сентября регулятор не будет покупать на рынке для Минфина валюту по бюджетному правилу. Банк России объяснял свое решение желанием увеличить предсказуемость действий денежных властей. 14 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%.

«Главное опасение, что падение курса рубля дестабилизирует ситуацию и будет нести проинфляционный эффект, не оправдалось, а потому национальная валюта возвращается к более адекватным уровням», – считает Романчук. Вместе с тем главным риском остается внешнеполитический фактор, полагает эксперт: неизвестно, как именно будут реализованы западные санкции.