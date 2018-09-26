Как тысячи россиян отдали деньги под 600% годовых
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«Если вам предлагают доходность 30%, то засомневаетесь, а если 1000%, то побежите [вкладывать деньги]» – так описывал секрет популярности финансовых пирамид первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В среду регулятор сообщил, что выявил «одну из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Речь идет о группе компаний – российских и иностранных, – работавших под брендом «Кэшбери». На их работу регулятор пожаловался в Генпрокуратуру и МВД, говорится в комментариях директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха. Так ЦБ решил предостеречь граждан от работы с «Кэшбери» – просто остановить деятельность этих компаний он не может, поскольку у них нет лицензий Банка России.
«Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, сообщил Лях со ссылкой на экспертные оценки. «Кэшбери» строит свою работу на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях, перечислил Лях. Все это явные признаки классической финансовой пирамиды.
На сайте компании говорится, что она предлагает инвестировать средства в выдачу микрозаймов физическим лицам и малому бизнесу, обещанная доходность – до 600% годовых. Компания привлекает деньги в рублях и криптовалюте, знает Лях, однако при этом признаки реальной экономической деятельности у нее отсутствуют.
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