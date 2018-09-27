Российский рынок акций обновил максимум
Индекс Мосбиржи вырос до рекордных 2458,4 пункта, дорожают акции «Роснефти», Сбербанка, «Новатэка» и НЛМК
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Санкционное давление, из-за которого рынок сильно просел в начале месяца, пока снизилось
Евгений Разумный / Ведомости
Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 1,28% до 2458,4 пункта, достигнув нового максимума. В лидерах роста – бумаги «Роснефти» , Сбербанка, «Новатэка», НЛМК. Индекс РТС к этому времени вырос на 1,51% до 1178,31 пункта.
Главным фактором, вернувшим российский рынок акций к росту, стало снижение санкционных рисков, говорит аналитик «БКС брокера» Дмитрий Бабин: недавний доклад минфина США обозначил проблемы, к которым может привести дальнейшее усиление антироссийских санкций. Кроме того, напоминает Бабин, появилась информация о том, что какие-либо новые антироссийские санкции вряд ли будут введены до промежуточных выборов 6 ноября.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}