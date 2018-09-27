Финансы / Рынки

Российский рынок акций обновил максимум

Индекс Мосбиржи вырос до рекордных 2458,4 пункта, дорожают акции «Роснефти», Сбербанка, «Новатэка» и НЛМК
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 1,28% до 2458,4 пункта, достигнув нового максимума. В лидерах роста – бумаги «Роснефти» , Сбербанка, «Новатэка», НЛМК. Индекс РТС к этому времени вырос на 1,51% до 1178,31 пункта.

Главным фактором, вернувшим российский рынок акций к росту, стало снижение санкционных рисков, говорит аналитик «БКС брокера» Дмитрий Бабин: недавний доклад минфина США обозначил проблемы, к которым может привести дальнейшее усиление антироссийских санкций. Кроме того, напоминает Бабин, появилась информация о том, что какие-либо новые антироссийские санкции вряд ли будут введены до промежуточных выборов 6 ноября.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике