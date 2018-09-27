Российский рынок акций обновил максимум

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Санкционное давление, из-за которого рынок сильно просел в начале месяца, пока снизилось Евгений Разумный / Ведомости

Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 1,28% до 2458,4 пункта, достигнув нового максимума. В лидерах роста – бумаги «Роснефти» , Сбербанка, «Новатэка», НЛМК. Индекс РТС к этому времени вырос на 1,51% до 1178,31 пункта.

Главным фактором, вернувшим российский рынок акций к росту, стало снижение санкционных рисков, говорит аналитик «БКС брокера» Дмитрий Бабин: недавний доклад минфина США обозначил проблемы, к которым может привести дальнейшее усиление антироссийских санкций. Кроме того, напоминает Бабин, появилась информация о том, что какие-либо новые антироссийские санкции вряд ли будут введены до промежуточных выборов 6 ноября.