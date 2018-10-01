Сбербанк обновил мобильное приложение
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Сбербанк 1 октября провел презентацию обновленного приложения «Сбербанк онлайн». В нем появилось шесть основных изменений, рассказал директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.
Первое – более быстрый вход в приложение, второе – новая история операций по картам, куда теперь включена информация о снятии наличных, говорит Островский. Третья новинка – быстрая оплата штрафов ГИБДД: теперь прямо в приложении можно посмотреть фото нарушения, а также сохранить данные автомобиля и прав. Четвертое – банк обновил поиск в приложении. Пятое – появился сервис рекомендаций в формате видеоисторий – коротких роликов, которые исчезают через 24 часа: финансовые советы, инструкции по работе с приложением, персональные предложения и т. д.
Шестое – банк добавил возможность отправки денежных открыток в чате «Сбербанк онлайн» другим клиентам банка (это называется «Сбербанк диалоги»). Теперь одновременно с денежным переводом можно отправить адресату видеооткрытку.
Новые открытки в приложении Сбербанка
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
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