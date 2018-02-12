Сбербанк запустил собственный мессенджер

Функция доступна в последней версии мобильного приложения банка и позволяет не только общаться, но и отправлять деньги

Герман Греф стремится трансформировать Сбербанк в цифровую компанию Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк запустил бета-версию мессенджера в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», убедились корреспонденты «Ведомостей».

В мобильном приложении Сбербанка появилась новая вкладка – «Диалоги». У названия вкладки стоит отметка, что пока это бета-версия. При переходе на вкладку появляется надпись «Безопасное место для вашего общения», пользователю предлагается начать диалог, выбрав собеседника из книги контактов в телефоне. Отправить сообщение получится, только если у собеседника стоит обновленная версия приложения Сбербанка. В ином случае пользователь увидит сообщение о том, что пока общение невозможно: «Ваш друг пока не в Диалогах, возможно, он еще не обновил приложение». Переписка, как утверждается в мессенджере, будет «защищена технологиями Сбербанка».

Отправлять через мессенджер можно не только сообщения, но и деньги. При открытом чате пользователю надо перейти во вкладку «Деньги», указать сумму и по желанию добавить сообщение. Приложение попросит подтвердить операцию, указав имя, отчество и первую букву фамилии получателя и последние цифры его карты. Деньги переводятся с карты на карту мгновенно. Если отправитель и получатель – клиенты разных территориальных банков Сбербанка, за перевод будет взиматься комиссия - 1% от суммы. Ограничена ли сумма перевода, в приложении не уточняется. Как следует из приложения, пользователь может настроить автоплатеж.

Скриншоты из приложения Сбербанка

«Диалоги» упростят общение клиентов и сделают сервис переводов через «Сбербанк онлайн» удобнее, сказал «Ведомостям» представитель банка. По его словам, сервис уже доступен некоторым клиентам и постепенно активируется у всех пользователей приложения. «Диалоги» доступны 39% всех пользователей приложения, включая клиентов Московского, Байкальского, Центрально-Черноземного, Западно-Сибирского, Дальневосточного и Уральского территориальных банков, сказал представитель банка.

«Анализ рынка показал, что банки, как правило, предпочитают интегрировать свои сервисы в существующие мессенджеры или создавать отдельные приложения. Мы не планируем отказываться и от таких подходов, но в первую очередь решили задействовать наше основное приложение, которое для миллионов наших клиентов уже стало привычным и комфортным сервисом для решения финансовых задач», - отметил представитель Сбербанка.

В конце декабря президент Сбербанка Герман Греф сообщал, что в 2018 г. банк может запустить собственный мессенджер для корпоративных коммуникаций.

В середине декабря «Ведомости» писали, что Сбербанк ведет переговоры о покупке разработчика мессенджера для корпоративных коммуникаций Dialog. Обсуждался вариант приобретения как миноритарной, так и мажоритарной доли, рассказывал исполнительный директор и совладелец компании-разработчика «Диалог» Андрей Кузнецов. Однако компания ведет переговоры и с другими претендентами, поэтому не факт, что в конечном счете доля достанется Сбербанку, уточнял он. О том, чем закончились переговоры Сбербанка и «Диалога», не сообщалось.

Мессенджер – собственная разработка Сбербанка, утверждает его представитель. По его словам, денежный перевод пока что работает только между клиентами банка. «Диалоги» доступны для 39% пользователей приложения в Московском, Байкальском, Центрально-Черноземном, Западно-Сибирском, Дальневосточном и Уральском территориальных банках.

Сделку с мессенджером «Dialog» представитель Сбербанка комментировать отказался. Так же поступил и совладелец Dialog Андрей Кузнецов.

ООО «Диалог» занимается разработкой мессенджера, зарегистрировано в мае 2016 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», контрольный пакет в 51% принадлежит бывшему заместителю председателя совета директоров АФК «Система» Дмитрию Зубову. Dialog представляет собой конструктор, с помощью которого компания может создать собственный защищенный мессенджер для внутренних коммуникаций сотрудников. При этом программа предоставляет весь функционал классического мессенджера – переписку, звонки и совместимость с чатботами. К Dialog можно подключать различные бизнес-приложения, которые уже используют сотрудники компании. Кроме того, через мессенджер можно управлять доступом к любым базам, документам и файлам организации.

Кузнецов говорил, что если Сбербанк инвестирует в «Диалог», то госбанк займется с компанией совместной разработкой продуктов.

Сбербанк, возможно, выстраивает коммуникационную структуру, внутрь которой будет встроен платежный сервис, отмечал гендиректор Markswebb Rank & Report Алексей Скобелев. Греф неоднократно подчеркивал, что в будущем банкам придется конкурировать с технологическими компаниями, такими как Google или Amazon. Сбербанк понимает, что в ближайшие годы обслуживание клиентов перейдет в цифровое пространство, и банк приходит к выводу о необходимости собственной трансформации в цифровую компанию, рассуждает Скобелев: общая концепция состоит в том, что Сбербанк пытается замкнуть на себя различные потребности пользователя, и не только финансовые, но и косвенно с ними связанные.