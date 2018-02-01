Сбербанк объявил тарифы на сотовую связь в Москве

Предзаказ sim-карт «Поговорим» начался в Москве на прошлой неделе Максим Стулов / Ведомости

Виртуальный сотовый оператор Сбербанка (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) «Поговорим» опубликовал свои московские тарифы. Эта тарифная сетка действует как в Москве, так и в Петербурге, где «Поговорим» работает с августа 2017 г., отметил представитель Сбербанка.

Как и в Петербурге, московские абоненты «Поговорим» получат в базовом пакете 50 бесплатных минут разговоров в месяц и 500 Мб интернет-трафика. При этом услуги, превышающие этот лимит, дешевле тех, что «Поговорим» предлагал в Петербурге ранее. Плата по самому низкому тарифу (150 минут и 3 Гб) — 170 руб. в месяц. В Петербурге такой пакет раньше стоил 200 руб. Максимальный пакет (1500 минут, 15 Гб и 3000 sms в месяц) стоит 870 руб. против 1000 руб. ранее.

Предзаказ sim-карт «Поговорим» начался в Москве на прошлой неделе. Первым 10 000 подписчиков оператор предложил специальный промотариф - 1500 минут, 3000 sms, 20 Гб за 499 руб. (их надо заплатить при активации sim-карты). По словам представителя Сбербанка, пока отгружены не все sim-карты с промотарифом, но их осталось немного.

Сбербанк не раскрывает показатели работы MVNO и не дает прогнозов. Управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев ранее говорил, что к концу 2017 г. в Петербурге и Ленинградской области «Поговорим» мог набрать до 15 000 абонентов. До конца 2018 г. их база может вырасти до 300 000–350 000, считал Алексеев. Даже если в Москве и Подмосковье будут задействованы две трети отделений Сбербанка (всего их 1100) и продаваться в каждом будет 1–2 sim-карты в день, уже за первый год работы «Поговорим» наберет 200 000–400 000 абонентов, отмечал Алексеев.

С одной стороны, популярности «Поговорим» могут способствовать низкие тарифы, которые MVNO может поддерживать довольно долго, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. У Сбербанка огромная сеть отделений, через которые sim-карты можно продвигать вместе с банковскими продуктами, отмечает он. Но с другой стороны, «Поговорим», в отличие от традиционных сотовых операторов, практически не известен абонентам и Сбербанку еще предстоит огромная работа по его продвижению на сотовом рынке, отмечает Мирзабеков. Придется, в частности, убедить пользователей в том, что качество связи и качество обслуживания MVNO не хуже, чем у классических операторов, говорит он. Сотовая связь в России одна из самых дешевых в мире — низкие тарифы не повод отказываться от услуг хорошо зарекомендовавшего себя оператора, рассуждает Мирзабеков.

Успех MVNO Сбербанка будет определяться не тарифами, а агрессивностью продвижения «Поговорим», считает аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов. Например, если sim-карты будут выдавать в нагрузку к новым банковским картам, абонентская база будет расти довольно быстро, уверен он.

«Поговорим» – не единственный работающий в России банковский MVNO. В декабре прошлого года своего виртуального оператора «Тинькофф мобайл» запустил «Тинькофф банк». Он предлагает абонентам тарифный конфигуратор: пользователь сам может скомпилировать, сколько минут и сколько гигабайт он получит. 200, 600 и 1200 мин. разговоров по тарифу «Тинькофф» стоят 149, 299 и 499 руб., 2 Гб, 7 Гб и 15 Гб интернета – 149, 249 и 499 руб. в месяц. Безлимитный голосовой тариф составляет 999 руб., столько же стоит безлимитный мобильный интернет.

Запуск «Поговорим» в Петербурге значимо не повлиял на рынок, утверждает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Оператор будет анализировать деятельность еще одного MVNO в Москве, говорит она.

Пока большинство запущенных в России MVNO на бизнес операторов влияния не оказывают, считает представитель «Мегафона». Исключением он считает Yota (под этим брендом работает «дочка» «Мегафона» «Скартел»). Компетенций у оператора связи намного больше, чем у банков, полагает представитель «Мегафона».