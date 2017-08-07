Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Чужие на сетях операторов

В России бум виртуальных операторов

Развитие таких проектов поможет Tele2 и угрожает большой тройке операторов

Сбербанк, «Тинькофф», «Ростелеком», ТТК – вот неполный список компаний, которые недавно заявили о готовности предоставлять услуги сотовой связи под собственным брендом. Все они не обладают собственной телекоминфраструктурой, но планируют арендовать ее у сотовых компаний – т. е. стать виртуальными мобильными операторами (mobile virtual network operator, MVNO).

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