Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Чужие на сетях операторов
В России бум виртуальных операторов
Развитие таких проектов поможет Tele2 и угрожает большой тройке операторов
- Павел Кантышев,
- Кирилл Седов
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
В России бум виртуальных операторов
А. Гордеев / Ведомости
Сбербанк, «Тинькофф», «Ростелеком», ТТК – вот неполный список компаний, которые недавно заявили о готовности предоставлять услуги сотовой связи под собственным брендом. Все они не обладают собственной телекоминфраструктурой, но планируют арендовать ее у сотовых компаний – т. е. стать виртуальными мобильными операторами (mobile virtual network operator, MVNO).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}