Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Сбербанк заговорил
Сбербанк заговорил
Мобильный оператор Сбербанка «Поговорим» в четверг впервые представил свои тарифы в Санкт-Петербурге. Базовый – бесплатный, и еще 32 с разным объемом услуг на выбор
- Павел Кантышев,
- Валерия Лебедева
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По сути, тарифы Сбербанка – это конструктор из услуг связи
Сергей Портер / Ведомости
Сбербанк представил тарифы своего виртуального мобильного оператора «Поговорим», работающего на сетях «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). С 1 августа сим-карты оператора под этим брендом можно купить в Санкт-Петербурге, где проходит пилотный проект банка, сообщил вчера глава Северо-Западного Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо. Сим-карты продаются в 11 отделениях банка.
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