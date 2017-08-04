Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Сбербанк заговорил

Сбербанк заговорил

Мобильный оператор Сбербанка «Поговорим» в четверг впервые представил свои тарифы в Санкт-Петербурге. Базовый – бесплатный, и еще 32 с разным объемом услуг на выбор

Сбербанк представил тарифы своего виртуального мобильного оператора «Поговорим», работающего на сетях «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). С 1 августа сим-карты оператора под этим брендом можно купить в Санкт-Петербурге, где проходит пилотный проект банка, сообщил вчера глава Северо-Западного Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо. Сим-карты продаются в 11 отделениях банка.

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