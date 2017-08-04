Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Сбербанк заговорил

Сбербанк заговорил

Мобильный оператор Сбербанка «Поговорим» в четверг впервые представил свои тарифы в Санкт-Петербурге. Базовый – бесплатный, и еще 32 с разным объемом услуг на выбор