Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Виртуальный «Ростелеком»

«Ростелеком» стал вторым в России оператором MVNO

Сотовая связь полезна для удержания абонентов

В июле 2017 г. количество пользователей виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «Ростелекома» достигло 500 000, говорится в сообщении оператора. Такую базу «Ростелекому» удалось набрать за восемь месяцев работы MVNO на сетях «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2).

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