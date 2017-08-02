Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Виртуальный «Ростелеком»
«Ростелеком» стал вторым в России оператором MVNO
Сотовая связь полезна для удержания абонентов
- Валерий Кодачигов
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«Ростелеком» обогнал МГТС и стал вторым по числу абонентов в России виртуальным сотовым оператором
Е. Разумный / Ведомости
В июле 2017 г. количество пользователей виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «Ростелекома» достигло 500 000, говорится в сообщении оператора. Такую базу «Ростелекому» удалось набрать за восемь месяцев работы MVNO на сетях «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2).
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