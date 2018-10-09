Отток вкладов населения из банков ускорился
В сентябре они сократились еще на 0,8%. Валютные сбережения граждане переложили в ячейку
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Сбербанк сообщил, что в сентябре отток средств населения с валютных счетов составил $0,9 млрд. За два месяца граждане забрали из Сбербанка $2 млрд
Евгений Разумный / Ведомости
Сбережения населения сокращаются в банках второй месяц подряд. В августе отток составил 0,6%, в сентябре – 0,8%, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. В абсолютных значениях за сентябрь вклады сократились на 218 млрд руб. до 27,2 трлн руб., уточнил он.
Во многом это было связано с двумя факторами: тарифной политикой крупных банков, которые привлекали вклады по не очень привлекательным ставкам, и медийным эффектом обсуждения валютного курса, дедолларизации экономики, сказал Поздышев.
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