Финансы / Банки

Отток вкладов населения из банков ускорился

В сентябре они сократились еще на 0,8%. Валютные сбережения граждане переложили в ячейку
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Сбережения населения сокращаются в банках второй месяц подряд. В августе отток составил 0,6%, в сентябре – 0,8%, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. В абсолютных значениях за сентябрь вклады сократились на 218 млрд руб. до 27,2 трлн руб., уточнил он.

Во многом это было связано с двумя факторами: тарифной политикой крупных банков, которые привлекали вклады по не очень привлекательным ставкам, и медийным эффектом обсуждения валютного курса, дедолларизации экономики, сказал Поздышев.

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Комментарии
murashka
12:35 09.10.2018
Совершенно справедливо...
00
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