Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4671 от 10.10.2018 под заголовком: ЦБ прислушался к ВТБ

ЦБ готов подождать с ужесточением требований к капиталу

Регулятор делает это ради ВТБ и Газпромбанка, считает Fitch
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«Я поддерживаю Эльвиру Сахипзадовну [Набиуллину, председателя ЦБ], но мне кажется, что скорость этих изменений надо поприжать», – говорил президент ВТБ Андрей Костин об ужесточении требований к капиталу банков. И ЦБ готов с ним согласиться. Регулятор может повременить с введением надбавок к капиталу, объявил во вторник зампред ЦБ Василий Поздышев.

Речь идет о двух коэффициентах, которые увеличиваются каждый год, – надбавке для поддержания достаточности капитала и надбавке за системную значимость. Первое требование распространяется на все банки, а вот второе должны соблюдать только те, которые входят в список системно значимых: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Московский кредитный банк.

Начиная с 1 января 2016 г. надбавка для поддержания достаточности капитала составляла 0,625% и увеличивалась с каждым годом: с 2017 г. – 1,25%, с 2018 г. – 1,875%, а с 2019 г. она должна была достигнуть уже 2,5%. Надбавка за системную значимость с 1 января 2016 г. составляла 0,15%, с 2017 г. – 0,35%, с 2018 г. – 0,65%, а с начала 2019 г. – 1%.

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