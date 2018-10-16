Московская биржа запустила торги новым ETF

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ETF на KASE станет 15-м иностранным фондом ETF, торгующимся на Московской бирже Евгений Разумный / Ведомости

На Московской бирже стартовали торги новым инструментом – акциями биржевого фонда (exchange-traded fund, ETF) на индекс Казахстанской биржи KASE. Он создан ИК «Фридом финанс» совместно с компанией FinEx. Бумаги нового фонда будут торговаться одновременно на Московской и Казахстанской биржах. Торги ETF KASE на бирже в Казахстане должны быть запущены до конца года.

ETF – это инвестиционный фонд, который отслеживает определенный индекс, а его акции торгуются на бирже. В России фонды ETF появились в 2013 г.

Это первый ETF на активы казахстанского рынка. В фонд вошли акции семи крупнейших эмитентов Казахстана: это банк «Центркредит» и Народный банк, телекоммуникационные компании «Казахтелеком» и Kcell, медедобывающая KAZ Minerals, нефтепроводная «Казтрансойл» и энергетическая KEGOC. Высокие цены на сырье и отсутствие санкционных рисков делают казахстанские компании привлекательными для инвестора, считает генеральный директор «Фридом финанс» Тимур Турлов.