Сбербанк представил новый инструмент для инвесторов
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На Московской бирже начались торги новым инструментом, созданным управляющей компанией «Сбербанк управление активами» совместно с Sberbank CIB – паями первого российского биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ). Это первый ETF (exchange-traded fund), созданный по российскому праву, заявил предправления биржи Александр Афанасьев.
Паи БПИФ, как и акции ETF, обращаются исключительно на бирже и благодаря особым технологиям обладают высокой ликвидностью и должны максимально точно отслеживают динамику стоимости активов фонда.
Создание БПИФ в России разрешено законом об инвестиционных фондах, однако воплотить его на практике ранее было невозможно из-за отсутствия документа ЦБ – методики расчета внутридневной стоимости пая, необходимой для его функционирования.
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