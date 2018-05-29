Сбербанк создает новый инструмент для инвестиций
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Управляющая компания «Сбербанк управление активами» совместно с Sberbank CIB готовится к запуску на Московской бирже первого в России биржевого фонда (ETF). Он будет отслеживать динамику индекса Мосбиржи, а портфель фонда включает акции 50 крупнейших российских компаний, полученные от них дивиденды фонд будет реинвестировать. Об этом рассказал гендиректор «Сбербанк управление активами» Евгений Зайцев.
Паи ETF обращаются исключительно на бирже. Их котировки максимально точно и практически в режиме онлайн отслеживают динамику стоимости активов фонда благодаря особым технологиям. Это одни из самых высоколиквидных бумаг на мировом фондовом рынке. Комиссии за управление таким фондом за счет простоты стратегии обычно в разы ниже, чем у традиционных паевых фондов. Все это существенно снижает издержки инвесторов и позволяет заключать сделки с паями практически по текущей стоимости активов.
Создание ETF в России разрешено законом об инвестиционных фондах, однако воплотить его на практике было невозможно из-за отсутствия документа ЦБ – методики расчета внутридневной стоимости пая, необходимой для функционирования биржевого фонда, рассказал «Ведомостям» управляющий директор «Сбербанк управление активами» Василий Илларионов.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}