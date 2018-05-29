Сбербанк создает новый инструмент для инвестиций

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К концу года УК планирует привлечь в фонд 1 млрд руб., рассказал Зайцев Евгений Разумный / Ведомости

Управляющая компания «Сбербанк управление активами» совместно с Sberbank CIB готовится к запуску на Московской бирже первого в России биржевого фонда (ETF). Он будет отслеживать динамику индекса Мосбиржи, а портфель фонда включает акции 50 крупнейших российских компаний, полученные от них дивиденды фонд будет реинвестировать. Об этом рассказал гендиректор «Сбербанк управление активами» Евгений Зайцев.

Паи ETF обращаются исключительно на бирже. Их котировки максимально точно и практически в режиме онлайн отслеживают динамику стоимости активов фонда благодаря особым технологиям. Это одни из самых высоколиквидных бумаг на мировом фондовом рынке. Комиссии за управление таким фондом за счет простоты стратегии обычно в разы ниже, чем у традиционных паевых фондов. Все это существенно снижает издержки инвесторов и позволяет заключать сделки с паями практически по текущей стоимости активов.

Создание ETF в России разрешено законом об инвестиционных фондах, однако воплотить его на практике было невозможно из-за отсутствия документа ЦБ – методики расчета внутридневной стоимости пая, необходимой для функционирования биржевого фонда, рассказал «Ведомостям» управляющий директор «Сбербанк управление активами» Василий Илларионов.