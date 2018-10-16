Минфин постепенно увеличивает размещение ОФЗ

Министерство предложит инвесторам бумаги на 10 млрд руб. Это вдвое больше, чем оно продало неделей раньше

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Максим Стулов / Ведомости

Минфин сообщил о намерении разместить на аукционе завтра, 17 октября, ОФЗ на 10 млрд руб. Дата погашения бумаг – 28 февраля 2024 г. На Московской бирже в 16.00 мск бумаги этого выпуска торговались с доходностью 8,4% годовых.

Таким образом, Минфин постепенно увеличивает предложение ОФЗ для инвесторов. В августе ему лишь раз удавалось разместить все предложенные инвесторам бумаги. 5 сентября Минфин выставил ОФЗ на 15 млрд руб. (здесь и далее по номиналу), но торги закончились провалом. После этого целый месяц государство не выходило на рынок.

3 октября Минфин предложил бумаги на 20 млрд руб. – в равной пропорции продавались трех- и шестилетние ОФЗ. В итоге аукцион по первым Минфин признал несостоявшимся из-за «отсутствия приемлемых цен», а вторых продал на 7,4 млрд руб.

В прошлую среду Минфин впервые с начала августа разместил все выставленные на торги бумаги – трехлетние ОФЗ на 5 млрд руб. Минфин пояснял, что размещает сокращенный объем гособлигаций «в целях мониторинга настроения участников рынка». Спрос тогда превысил предложение более чем в 4 раза.