Минфин постепенно увеличивает размещение ОФЗ
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минфин сообщил о намерении разместить на аукционе завтра, 17 октября, ОФЗ на 10 млрд руб. Дата погашения бумаг – 28 февраля 2024 г. На Московской бирже в 16.00 мск бумаги этого выпуска торговались с доходностью 8,4% годовых.
Таким образом, Минфин постепенно увеличивает предложение ОФЗ для инвесторов. В августе ему лишь раз удавалось разместить все предложенные инвесторам бумаги. 5 сентября Минфин выставил ОФЗ на 15 млрд руб. (здесь и далее по номиналу), но торги закончились провалом. После этого целый месяц государство не выходило на рынок.
3 октября Минфин предложил бумаги на 20 млрд руб. – в равной пропорции продавались трех- и шестилетние ОФЗ. В итоге аукцион по первым Минфин признал несостоявшимся из-за «отсутствия приемлемых цен», а вторых продал на 7,4 млрд руб.
В прошлую среду Минфин впервые с начала августа разместил все выставленные на торги бумаги – трехлетние ОФЗ на 5 млрд руб. Минфин пояснял, что размещает сокращенный объем гособлигаций «в целях мониторинга настроения участников рынка». Спрос тогда превысил предложение более чем в 4 раза.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}